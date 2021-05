Was ist euer Hit des Monats?

Unser erster Vorschlag für den "Hit des Monats" ist der Song eines jungen Mannes aus Nordrhein-Westfalen. Daniel Sommer ist noch keine 30, aber singt schon seit er ein kleiner Knirps war. Im Teenie-Alter hat Daniel dann seine ersten Erfolge auf der Video-Plattform "YouTube" gefeiert und seine ersten Konzerte vor Fans gespielt. Dass er ein Händchen für ganz besondere musikalische Momente hat, konnte er außerdem schon auf über 100 Hochzeiten beweisen, auf denen er Brautpaare und ihre Gäste begeisterte. Er hat aber auch schon mit den Großen der Branche zusammen gearbeitet. Gemeinsam mit dem Ex-Feuerherz-Mitglied Sebastian Wurth hat er schon an Songs für Maite Kelly gearbeitet. Beim "Hit des Monats" tritt er nun mit seiner neuen Single "Dafür sind Freunde da" an.

Kandidatin Nummer zwei: Saskia Leppin. Bildrechte: imago images/POP-EYE

Im hohen Norden, in Hamburg, ist unsere zweite Kandidatin geboren. Sakia Leppin kann nicht ohne die Bühne leben. Sie hat eine Ausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel und arbeitet auch als Musicaldarstellerin. Seit 2013 gehört auch der Pop-Schlager zu ihren Leidenschaften. Neben ihrem Debütalbum veröffentlichte sie schon einige Singles und stand bei verschiedenen TV-Shows auf der Bühne. Neben der Musik spielt seit etwas mehr als einem Jahr ihr kleiner Sohn die Hauptrolle in ihrem Leben. Beim Hit des Monats tritt die 35-Jährige mit ihrer neuen Single "Es hört niemals auf" an.