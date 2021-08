Was ist euer Hit des Monats?

Unser erster Vorschlag für den "Hit des Monats" kommt von Natalie Lament und heißt "Du bist perfekt" . Die 25-jährige Sängerin stand bereits mit sechs Jahren zum ersten Mal auf der Bühne - damals übrigens an der Hand von Schlager-Ikone Kristina Bach. Auch mit sechs Jahren begann sie mit dem Klavierunterricht, eine klassische Ballett- und Tanzausbildung folgte später. Mit elf Jahren dann begann die gebürtige Wittenbergerin ihre Gesangsausbildung. Ihre ersten Alben kamen 2017 auf den Markt, jetzt will sie mit "Du bist perfekt" voll durchstarten und hofft beim "Hit des Monats" auf eure Stimmen!

Sänger und Songschreiber Kevin Brain Smith Bildrechte: Tobias Döhrer

Unser Vorschlag Nummer zwei für den "Hit des Monats" kommt aus Berlin und hat deutsch-amerikanische Wurzerln. Aufgewachsen ist Kevin Brain Smith deshalb gleichermaßen mit deutschem Schlager und amerikanischem Country und verbindet in seiner Musik diese beiden Stile. Das will der Sänger und Songschreiber mit seinem Song "1000 km Freiheit" unter Beweis stellen und tritt damit beim "Hit des Monats" an!