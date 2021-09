Was ist euer Hit des Monats?

Unser Vorschlag Nummer zwei kommt aus dem Rheinland. Torben Klein bezeichnet sich augenzwinkernd selbst als "Kölns ältester Nachwuchs-Sänger". Dabei ist er mit seinen 45 Jahren noch längst kein "altes Eisen", reichlich musikalisch Erfahrung bringt er aber tatsächlich schon mit. Torben Klein ist sein Jahren als Sänger sowie als Produzent und Komponist für verschiedene Künstler aktiv. Bereits mit 19 Jahren war er Teil einer Boygroup namens "Verliebte Jungs". Mit "Dat es Heimat" schrieb er sogar schon eine große Hymne an seine Heimatstadt Köln. Es sollte nicht sein letzter Kölscher Hit bleiben. Mit seiner aktuellen Single "Heu in den Haaren" möchte er jetzt auch den Rest der Republik erobern und tritt deshalb mit dem Song beim "Hit des Monats" an!

Theres und Philipp sind "Zwei wie Eins". Bildrechte: Zwei wie Eins

Vorschlag Nummer drei kommt vom zweiten Duo in diesem Voting. Theres und Philipp sind zusammen "Zwei wie Eins". Die beiden kommen aus der Bergstadt Freiberg in Sachsen und sind schon seit acht Jahren musikalisch zusammen unterwegs. Als Duo "Grenzenlos" haben sie ihre Zuschauer bisher mit Cover-Songs begeistert, nun wollen die beiden aber mit ihren eigenen Titeln durchstarten und haben sich kurzerhand umbenannt in "Zwei wie Eins". Ihre gleichnamige Debütsingle erscheint Anfang September und behandelt auch das Thema Zweisamkeit: "In dem Lied geht es um uns, unsere Beziehung und um das, was uns beide verbindet", sagt Theres. Damit die beiden auch in Zukunft eine erfolgreiche Schlagerkarriere verbindet, hoffen sie auf eure Stimmen beim "Hit des Monats"!