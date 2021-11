Was ist euer Hit des Monats?

Die drei Vorschläge

CHARLOTTE: "Dinner in Paris"

Der erste Vorschlag für den "Hit des Monats" kommt aus dem schönen Erzgebirge. CHARLOTTE ist gerade mal 19 Jahre alt, macht aber schon seit vielen Jahren Musik. Sie beherrscht Klavier und Saxophon, ihre größte Leidenschaft gilt jedoch dem Gesang.

Aus dem Erzgebirge in die weite Welt: CHARLOTTE. Bildrechte: promovie / Oliver Kaufmann Schon mit fünf Jahren steht die Sängerin in ihrer Heimat auf kleineren Bühnen und begeistert die Menschen mit ihrem Gesang. Nur wenige Jahre später folgt ihr erste Fernsehauftritt im MDR. Neben ihrem musikalischen Hobby drückte CHARLOTTE die Schulbank und studiert seit 2020 Psychologie. Der Traum von einer Karriere als Sängerin lebt aber immer weiter. Deshalb schreibt und veröffentlicht sie seit einigen Jahren eigene Songs. Darin möchte sie die Emotionen und Gefühle einer heranwachsenden jungen Frau verarbeiten. In ihrer neuen Single träumt CHARLOTTE von einem "Dinner in Paris" und hofft damit beim "Hit des Monats" auf eure Stimmen!

Tom Niklas: "Einfach so"

Tom Niklas hofft auf eure Stimmen. Bildrechte: Tom Niklas Auch unser Vorschlag Nummer zwei war schon von Kindesbeinen an Feuer und Flamme für die Musik. Tom Niklas nahm Gesangsunterricht, sang im Schulchor und besuchte Schlagerevents. Konzerte von Roland Kaiser und Wolfgang Petry nennt er "richtungsweisende Erlebnisse". Seine eigene Karriere konnte Tom Niklas jedoch erst mit Verspätung starten. Durch eine Herzerkrankung konnte sein mittlerweile verstorbener Vater sich nicht mehr in vollem Umfang um den Familienbetrieb kümmern. Der gerade frisch ausgelernte Großhandelskaufmann Tom half mit und seine Musikkarriere musste warten. 2018 jedoch wagte er einen Neuanfang und produziert seitdem mit seinem Team seine eigenen Songs. Mittlerweile ist mit "Einfach ich" ein komplettes Album entstanden. Mit seiner neuen Single "Einfach so" will der 40-Jährige nun die Schlagerwelt und eure Stimmen beim "Hit des Monats" erobern!

Maria Bonelli: "Du bist perfekt"

Fühlt sich wohl am Mikro: Maria Bonelli. Bildrechte: Maria Bonelli Vorschlag Nummer drei kommt von Maria Bonelli. Geboren und aufgewachsen ist die Sängerin zwar im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen, doch durch ihre Adern fließt italienisches Blut. Die sizilianische Leidenschaft ihrer Eltern findet sich auch in ihrer Musik wieder. Schon mit 16 gewinnt Maria Bonelli einen Gesangswettbewerb. Kurz darauf, 1997, erhält sie den "Schlagerdiamant" als beste Newcomerin. Seitdem veröffetnlicht sie regelmäßig Songs und Alben.



Zwischendurch legte Maria Bonelli jedoch eine musikalische Pause ein und konzentrierte sich auf das Familienleben. Seit einigen Jahren setzt ist sie jedoch wieder voll im Musikgeschäft und will erneut im Schlager durchstarten. Mit ihrer aktuellen Single "Du bist perfekt" hofft sie beim Voting zum "Hit des Monats" auf eure Stimmen!

Welcher aufstrebende Künstler bzw. Künstlerin ist euer "Hit des Monats" und soll bei "Die Schlager des Monats" Anfang Dezember in voller Länge laufen? Hier könnt ihr abstimmen!