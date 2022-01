Was ist euer Hit des Monats?

"Halt! Stop! Herzüberfall!" heißt es bei der ersten Kandidatin für den "Hit des Monats". Die Herz-Diebin hört auf den Namen Patricia Larrass und kommt aus dem sächsischen Bautzen. Angefangen hat die 32-jährige Sängerin im Kinderchor. Dann ging’s weiter mit klassischem Gesangsunterricht und schon mit elf Jahren stand sie das erste Mal bei einem Talentwettbewerb auf einer großen Bühne. Nur ein paar Jahre später, mit 14, hatte sie ihren ersten Hit: "Cappuccino mit viel Schaum". Der sorgte damals sogar bei TV-Legende Stefan Raab für einen Ohrwurm. Für Patricia folgten viele TV-Auftritte an der Seite großer Stars.

Patricia Larrass hofft auf eure Stimmen. Bildrechte: instagram.com/patricialarrass

Zwischendurch konzentrierte sie sich aber auch wieder auf die Schule und später auf ihr Studium. Doch seit einigen Jahren startet Patricia Larrass wieder als Schlagersängerin voll durch. 2020 erschien ihr mittlerweile drittes Album "Ein Teil von mir". Mit ihrem neuen Hit "Herzüberfall" will sie "weg vom brave-Mädchen-Image hin zu einer gestandenen Frau, die weiß, was sie will", schreibt sie auf ihrer Homepage. Der Song soll ihr außerdem zum Sieg beim "Hit des Monats" verhelfen.