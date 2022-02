Was ist euer Hit des Monats?

Die drei Vorschläge

Marie Winter: "Liebeszitat"

Unsere erste Kandidatin für den Hit des Monats stand schon mit süßen sechs Jahren auf der Bühne. Damals aber noch in Krasnodar im Süden Russlands. Dort bekam Marie Winter auch eine Ausbildung in den Fächern Tanz, Gesang und Klavier. Mit zwölf Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland und auch hier ging es musikalisch für sie weiter. Mit 18 konnte sie ihre Debütsingle "Leinen Los, der Sonne entgegen" veröffentlichen und hatte damit direkt einen Auftritt bei "Immer wieder sonntags".

Marie Winter hofft auf eure Stimmen. Bildrechte: instagram.com/mariewinter_official/ Doch auch ihre aktuelle Single "Liebeszitat" ist etwas ganz Besonderes für die 21-jährige Sängerin, schließlich macht sie damit den nächsten Schritt als Musikerin. An "Liebeszitat" hat Marie Winter nämlich auch selbst mitgeschrieben. In dem modernen Pop-Schlager-Song geht es um eine unerwiderte Liebe zwischen zwei Teenagern. Aus Freundschaft wird Liebe, aber eben nur für einen und nicht für beide. Bei ihren Fans kommt der Titel schon super an. Jetzt hofft Marie Winter auch bei der Wahl zum "Hit des Monats" auf eure Stimmen.

Antonia Kubas: "Ein Stück vom Himmel"

Kandidatin Nummer zwei kommt aus der Hauptstadt. Die Berlinerin Antonia Kubas ist Sängerin, Songwriterin und mit Leib und Seele Musikerin. Ihren ersten Plattenvertrag bekam sie mit gerade mal 17 Jahren. Zwischendurch tourte sie als Teil des Dance-Pop-Duos "Two in 1" schon durch Europa. Sie hat in verschiedenen Bands gespielt und auch Matthias Reim weiß ihre musikalischen Fähigkeiten zu schätzen. Antonia Kubas war nämlich schon als Background-Sängerin mit dem Schlager-Rocker unterwegs.

Will den Hit des Monats landen: Antonia Kubas. Bildrechte: instagram.com/antonia_kubas/ Die Berlinerin kennt aber auch die andere Seite des Musik-Business, denn sie hat Musik- und Medien-Management studiert. Ihre Leidenschaft ist aber das eigene Musizieren. In der Corona-Zeit hat sie sich Zeit für ihre Musik genommen und einige Songs geschrieben. Die sollen immer möglichst autobiografisch sein, so hat sie ihr neuestes Werk "Ein Stück vom Himmel" zum Beispiel für ihre Tochter geschrieben. "Mama sein ist für mich einfach das größte Glück auf der Welt", sagt sie im MDR-Interview. Mit dem Song will sie aber nicht nur das Herz ihrer Tochter, sondern auch eure Stimmen beim "Hit des Monats" erobern.

Anthony Weihs: "Unser Moment"

Vorschlag Nummer drei beim Voting zum "Hit des Monats" kommt vom Lokalmatador Anthony Weihs. Der Dresdner ist Musiker durch und durch. Seit vielen Jahren tourt er schon mit seinem eigenen Programm und ist Dauergast auf den sächsischen Schlagerbühnen. So hat er sich schon eine große Fan-Gemeinde erspielen können. Die Corona-Zeit war deshalb aber auch nicht einfach für ihn, doch Anthony Weihs hat das Beste daraus gemacht. Er ist nicht nur zum zweiten mal Papa geworden, sondern hat auch fleißig an neuer Musik gearbeitet.

Hofft auf eure Stimmen: Anthony Weihs. Bildrechte: instagram.com/anthony.weihs/ Sein aktueller Hit heißt "Unser Moment". Darin besingt er "eine Story aus dem Leben, wie sie jeden Tag passieren kann", so beschreibt er es im MDR-Interview. Und es ist der Aufruf, das Leben und den Moment zu genießen. Der Song wird übrigens auch Teil eines neuen Album sein, was noch in diesem Jahr erscheinen soll. Jetzt will Anthony Weihs damit aber erst einmal eure Stimmen beim "Hit des Monats" ergattern.

