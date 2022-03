Was ist euer Hit des Monats?

Mariella Milana kommt aus einer musikalischen Familie. Der bekannte Schlagersänger G.G. Anderson ist ihr Onkel und auch ihr Bruder ist in Sachen Schlager unterwegs, wobei er nicht nur singt, sondern auch eigene Songs produziert, einige auch für seine Schwester. Mit der von ihm geschriebenen Debütsingle "Ich schrei zum Himmel hinauf" konnte sich Mariella sogar in der BRF2 Hitparade platzieren. Es folgten Auftritte in der Schweiz, Österreich, auf Mallorca und in Deutschland.

Nina Monschein Bildrechte: MDR/Die Schlager des Monats

Nina Monschein kommt aus Wien und ist Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin. Sie studierte in der österreichischen Hauptstadt Musical. Nina Monschein hat bereits in namhaften Musicals auf der Bühne gestanden. Von 2015 bis 2017 tourte sie in einer der Hauptrollen mit "Best of Musical Starnights" durch Deutschland, Österreich, die Schweiz, Italien und Dänemark. Im Januar 2022 erschien ihre Debüt-Single "Was wenn", für die sie sowohl die Musik als auch den Text geschrieben hat. Die Single erreichte in Österreich Platz 2 der Austrian Schlager Charts.