Was ist euer Hit des Monats?

Für ihr sind seine beiden Berufungen jedoch keine Gegensätze: "Ich bin Polizist geworden, weil ich Menschen helfen wollte. Das spiegelt sich auch in meiner Musik wider. Ich möchte Menschen Kraft geben" , sagt er. Das will er auch mit seiner neuen Single. "Alles wird gut" hat er geschrieben, nachdem er im vergangenen Jahr zusammen mit Freunden Flutopfern im Ahrtal geholfen hat. Nun tritt er mit diesem hoffnungsvollen Song auch beim "Hit des Monats" an.

Möchte den Hit des Monats landen: Pia Sophie. Bildrechte: instagram.com/piaxsophie

Der dritte Vorschlag beim Voting zum Hit des Monats kommt von einer jungen Frau, die ihr Talent schon vor einem großen Fernseh-Publikum beweisen konnte. Pia Sophie nahm im vergangenen Jahr an der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" teil. Die 21-Jährige kam dort unter die letzten fünf.



Und trotzdem wurde die Show zu einem Gewinn für sie. Kurz darauf wurde die in Köln lebende Sängerin vom Star-Produzeten Alex Christensen angeschrieben, ob sie nicht Lust hätte einen Song aufzunehmen. Dieser Song ist nun ihre Debütsingle "Ewig". In dem Titel geht es darum, "dass Liebe ewig weilt und über Generationen geht", wie die Sängerin selbst sagt. Nun tritt sie mit "Ewig" beim "Hit des Monats" an und hofft auf eure Stimmen.