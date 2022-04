Was ist euer Hit des Monats?

Kandidatin Nummer zwei ist die einzige Frau in der Runde. Sich durchzubeißen ist für Alisha aber kein Problem, sie ist schließlich im Sternzeichen Löwe geboren. In Sachen Musik gibt es für sie nur "Schlager, Schlager und nochmals Schlager" , wie die 31-Jährige auf ihrer Homepage schreibt. Ihr großes Vorbild dabei ist der "König von Mallorca" Jürgen Drews . Anfangs versuchte sie noch ihrem Idol nachzueifern, verabschiedete sich jedoch schnell vom "Ballermann" und wendete sich dem Pop-Schlager zu.

Ihre Debüt-Single erschien im vergangenen Jahr - ein Song aus der Feder des Pop-Duos Jan & Jascha. Die beiden Musiker arbeiteten auch wieder tatkräftig an Alishas neuester Single "Nicht für eine Nacht" mit. Mit dieser temperamentvollen Nummer tritt die Sängerin aus Solingen nun auch beim "Hit des Monats" an.

Hofft auf eure Stimmen: Dennis Wilms. Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Er selbst will sich nicht als "singender Moderator" sehen, sondern als "moderierender Sänger", denn die Leidenschaft für die Musik hatte er schon vor der TV-Karriere. Nun tritt er mit seinem eingängigen Pop-Schlager-Song "Kein Plan" beim "Hit des Monats" an und will damit den nächsten Schritt in der Schlagerwelt machen.