Was ist euer Hit des Monats?

Kandidat Nummer zwei hat schon einiges an Bühnen- und auch TV-Erfahrung. Bei der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" konnte Alexander Jahnke schon zeigen, was in ihm steckt - nämlich ganz viel Musik. 2017 schaffte er es auf Platz 2 im Finale des Wettbewerbs. Nun will der Sänger aus Niedersachsen mit seinem Song "Unendlich" die Herzen der Schlagerfans erobern und bittet dafür um eure Stimmen beim Voting für den "Hit des Monats".