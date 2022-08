Was ist euer Hit des Monats?

Unsere erste Kandidatin für den "Hit des Monats" kommt aus dem schönen Kärnten in Österreich . Und die Schlagersängerin Vanessa Dollinger hat die Musik einfach im Blut. Bereits im Alter von 11 Jahren nahm sie 2013 am österreichischen Gesangswettbewerb " Kiddy Contest" teil und schaffte es auf den zweiten Platz. Auch beim großen Wiener Donauinselfest stand sie bereits mehrfach auf der Bühne. Nun hofft Vanessa mit ihrem Song "Feuerwerk" auf eure Stimmen beim "Hit des Monats" .

Schlagersänger Patrick Himmel Bildrechte: Patrick Himmel

Für unseren Kadidaten Nummer zwei ging es musikalisch ursprünglich eigentlich in eine ganz andere Richtung. Seine ersten musikalischen Erfolge hatte Patrick Himmel nämlich im Rap. Doch die Liebe zum Schlager war stärker. Schnell entwickelte er sich zum Schlagersänger, die Musik war ihm dank seiner Oma bereits aus seiner Kindheit vertraut. Jetzt will der Sänger mit seinem Song "Summertime is Partytime" durchstarten und bittet dafür um eure Stimmen beim Voting für den "Hit des Monats".