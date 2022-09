Was ist euer Hit des Monats?

"Ich mach einfach das, worauf ich gerade Lust habe, was mir in den Kopf kommt" , sagt Schlagersängerin Julia Bender und genau deshalb passe ihr neuer Song "Taxi nach Paris" auch so gut zu ihr. Darin geht es nämlich darum einfach spontan und frei zu sein und nach Lust und Laune zu leben. Lust hat die 1993 geborene Sängerin schon seit Kindestagen vor allem auf Schlagermusik. Sie sang im Kinderchor und bekam schon früh Gesangsunterricht. Seit vielen Jahren schon ist die Sängerin aus dem nordrhein-westfälischen Lünen nun schon auf den Schlagerbühnen unterwegs. Mit ihrem Song "Taxi nach Paris" hofft sie nun auf eure Stimmen beim "Hit des Monats" .

Vorschlag Nummer zwei kommt von der Lokalmatadorin in der Runde. Sophia Venus ist in Sachsen verwurzelt und nennt Schlager ihr "Lebenselixier". Beim Hit des Monats tritt sie mit ihrem selbstgeschriebenen Song "Du bist das was ich für Liebe halte" an. Ein Titel, der für Sophia Venus eine große Bedeutung hat. "Er handelt von einer wahren Begebenheit und ist für eine ganz besondere Person in meinem Leben", erzählt die sympathische Sängerin. Seit zehn Jahren ist die bekennende Dynamo-Anhängerin nun schon mit ihrer Musik unterwegs und möchte mit einem Sieg beim Hit des Monats so richtig durchstarten.