Was ist euer Hit des Monats?

Vorschlag Nummer eins kommt von Safiya. Sie feierte bereits erste Erfolge und TV-Auftritte in der Türkei. Jetzt will es die Frankfurterin auch in Deutschland schaffen! Mit zwei Jahren kam die kleine Safiya mit ihrer türkischen Familie nach Deutschland. Mit 17 steht sie bereits auf eigenen Beinen, um sich voll und ganz ihrer Musik zu widmen. Mit ihrem Song "Alles klar" hofft sie auf eure Stimmen beim "Hit des Monats"-Voting!