Was ist euer Hit des Monats?

Vorschlag Nummer eins ist ein Popschlager-Duett mit viel Herzschmerz-Potential. Die beiden Sänger mit italienischen Wurzeln besingen darin die Gefühle, wenn die Amore erloschen ist. Zusammengefunden haben der Baden-Badener Silvano Giganti und der Düsseldorfer Michael Corda über die sozialen Netzwerke. Beide sind schon von Kindesbeinen an musikbegeistert. Gemeinsam treten die beiden mit ihrenm neuen Song "Wenn er sagt er liebt dich nicht" beim "Hit des Monats"-Voting an und hoffen auf eure Stimmen!

Die einzige Sängerin im Bunde kommt aus der Hauptstadt. Die Berlinerin Diana Maria Krieger hat schon einiges an Bühnenerfahrung gesammelt - nicht nur im Schlagerbereich. Die Sängerin und Schauspielerin hat an der Deutschen Pop-Akademie studiert, stand einige Jahre im Friedrichstadt-Palast auf der Bühne und übernahm in der Rockoper "Faust" die Rolle der Gretchen. Doch ihr Herz hängt auch an ihrer eigenen Musik. Mit ihrer brandneuen Popschlager-Single "Wieder mal" tritt sie jetzt beim "Hit des Monats" an.