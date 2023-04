Was ist euer Hit des Monats?

Daniel Lopes wuchs in Brasilien auf und kam mit seiner Familie im Alter von 15 Jahren nach Deutschland. Als 10-Jähriger erlernte er im Selbststudium, Klavier und Gitarre zu spielen, und spielte fortan in einer Jugendband. 2002/2003 nahm Daniel Lopes an der ersten Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" teil. Es gelang ihm, ins Finale der besten zehn zu kommen, am Ende belegte er den siebten Platz.

Die gebürtige Italienerin wollte schon immer auf die Bühne und nahm bereits als Teenager an zahlreichen Contests, Castings und Wettbewerben teil. Als Mitglied des Duos "IT-Girls" gelang der Blondine 2001 mit dem Song "My Heart It Feels Like... Dub Dub" bereits ein musikalischer Erfolg. Auftritte in Shows wie "The Dome" oder "ZDF Fernsehgarten" folgten. Nach einiger Zeit will Laura Angela jetzt mit ihrem neuen Song "Schatten der Nacht" durchstarten.