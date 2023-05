Was ist euer Hit des Monats?

Single-Cover von Julezz Bildrechte: VIA Music

Der erste Vorschlag kommt von Julezz. Fans des TV-Formats "Goodbye Deutschland" dürften sie bereits kennen: Julezz, die mit bürgerlichem Namen Julia Holz heißt, hat 17 Jahre lang auf Mallorca gelebt. Die Insel hat sie jedoch verlassen, als sie an Gebärmutterhals-Krebs erkrankte. Mittlerweile hat sie die Krankheit überstanden und möchte anderen mit ihrer Musik jetzt Mut machen. Die Influencerin und Mama geht mit ihrer aktuellen Single "Ich küsse wen ich will" an den Start und hofft auf eure Stimmen.