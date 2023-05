Am Anfang jeden Monats freuen sich viele Schlagerfans auf die beliebte MDR-Chart-Sendung "Die Schlager des Monats" . Im Rahmen dieser Sendung findet monatlich ein Newcomer-Voting statt. Drei Künstlerinnen und/oder Künstler bzw. Bands buhlen um die Gunst der Zuschauer:innen und rufen zur Online-Abstimmung auf meine-schlagerwelt.de auf. Der oder die Gewinner:innen dürfen ihren "Hit des Monats" dann in der folgenden Sendung präsentieren und im Studio mit Moderatorin Christin Stark plaudern. Im Monat Mai standen die Sängerinnen Julezz und Mandy Mettbach sowie die Schlager-Girl-Band "Engel 07" zur Auswahl.

Wird in der nächsten Show wohl keine Hit des Monats-Gewinnerin begrüßen: Moderatorin Christin Stark Bildrechte: Daniela Jäntsch

Im Juni bleibt die Studiocouch an dieser Stelle der Sendung aber wohl leer. Die Abstimmung ist von der Redaktion am Freitag vorzeitig beendet worden. Grund dafür sind verdächtige Stimmabgaben. Eine massive Manipulation des Votings ist wahrscheinlich und das, obwohl höchste Sicherheitsstufen aktiviert sind. So ist es etwa notwendig, einen Sicherheitscode einzugeben, der zuvor per SMS an jede teilnehmende Nutzerin geschickt wird. Pro Tag kann mit jedem Handy auch nur einmal abgestimmt werden. Offenbar ist es jedoch trotzdem gelungen, die Abstimmungsregeln zu umgehen.