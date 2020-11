Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich die Höhner nicht verlasse – so wenig, wie man eine Familie verlässt. Ich werde lediglich ab dem kommenden Jahr nicht mehr mit ihnen gemeinsam auftreten. Ich will und werde im Hintergrund aber weiter versuchen, an der Erfolgsgeschichte dieser Band mitzuwirken.

Hannes Schöner Facebook/die Höhner