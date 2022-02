Der Kölner Karneval steht kurz bevor und seit vielen Jahren dürfen sie dabei natürlich nicht fehlen: die Höhner . Während die Band aus dem Rheinland dabei immer für gute Laune sorgt, werden die Neuigkeiten, die Höhner-Frontmann Henning Krautmache r nun für seine Fans hat, viele allerdings eher traurig stimmen. Der Musiker, der mit seiner Band unter anderem für den Kulthit "Viva Colonia" verantwortlich zeichnet, will sich bis zum Ende das Jahres weitgehend aus der Musik zurückziehen und in den wohlverdienten Karnevalisten-Ruhestand übergehen, wie er im Interview mit RP Online erklärte.

Die Höhner bei einem Konzert 2016 Bildrechte: imago/Horst Galuschka

Seit bereits 35 Jahren steht der Sänger mit seinen Höhnern auf der Bühne, jetzt soll also Schluss sein. Ein Nachfolger für Krautmacher steht auch schon bereit: mit dem "siebten Hohn" Patrick Lück steht der neue Frontmann der Gruppe bereits seit November 2021 mit auf der Bühne. Bis Ende des Jahres will Krautmacher sozusagen das Mikrofon langsam an seinen Nachfolger übergeben, ab dann muss er es alleine schaffen. Empfohlen wurde der "Neue" den Höhnern von "Ur-Hohn" Peter Werner, wie Krautmacher im Interview berichtet. Band-Gründungsmitglied Werner selbst ist schon seit 2015 nicht mehr bei den Höhnern mit dabei.