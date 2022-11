Opa Johann (67) ist der beste Opa [...]. Er verbringt gern Urlaube mit der gesamten Familie, liebt die gemeinsamen Momente mit den Enkeln. [...] So ist eine Alpenüberquerung mit Einkehr in kleinen Hütten sein großer Traum. Doch Johann erhielt gerade die Diagnose AML, akute myeloische Leukämie, Blutkrebs. Er kann nur durch eine Stammzellspende wieder ganz gesund werden.

Seit vielen Jahren, so schreiben die Höhner weiter, unterstützt die Band die Arbeit der gemeinnützigen Organisation dkms_de , die sich den Kampf gegen Blutkrebs zum Ziel gesetzt hat. "Zuletzt waren wir im Rahmen unseres Auftritts beim @wackenopenair.official am Stand, um einen Registrierungsaufruf zu starten."

Startenor José Carreras kämpft seit vielen Jahren gegen den Blutkrebs. In einer Benefiz-Gala ruft er jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit zu Spenden auf. In diesem Jahr findet die 28. José Carreras Gala statt, der MDR überträgt das Event am 7. Dezember um 20:15 Uhr. Das Motto der von dem Startenor gegründeten José Carreras Leukämie-Stiftung lautet: