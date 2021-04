Joost Verhoossen ist nicht mehr bei den Höhnern. Bildrechte: imago images/Fotostand

Die Band Höhner war vor einigen Tagen in die Schlagzeilen geraten, weil sie bekannt gab, dass sie sich von ihrem langjährigen Gitarristen Joost Vergoossen trennt. Der Musiker habe auf seinen Social-Media-Plattformen in mehreren Postings eine "Haltung" zur weltweiten Corona-Pandemie veröffentlicht, die nicht der Überzeugung der anderen Mitglieder entspreche, schrieb die Band auf ihrer Facebook-Seite. Man sei zu der Entscheidung gekommen, "in Zukunft getrennte Wege zu gehen".

(Quellen: Facebook, Kölner Stadt-Anzeiger)