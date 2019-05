"Sagte mal ein Dichter": DDR-Liedermacher Holger Biege ist tot

Der Sänger und Songschreiber Holger Biege ist am Mittwochabend im Alter von 65 Jahren gestorben. Holger Biege hatte 2012 einen Schlaganfall erlitten und war seither teilweise gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Der Künstler hatte auch seine Stimme verloren. Wie Thomas Putensen, ein Freund der Familie mitteilte, hatte sich der Gesundheitszustand von Holger Biege in den letzten Tagen deutlich verschlechtert. Der Künstler sei ins Koma gefallen und am Mittwochabend in einer Lüneburger Klinik gestorben. Holger Biege hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Kinder.