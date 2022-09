Egal, ob Schlager-Fan oder nicht: Ihren größten Hit kann in Deutschland wohl jeder mitsingen. Im Jahr 2004 kam man einfach nicht am "Holzmichl" von "De Randfichten" vorbei. Egal, ob großes Volksfest, Opas runder Geburtstag oder die kleine Fete im Party-Keller, irgendwann schallte diese eine Frage durch die Boxen: "Lebt denn dr alte Holzmichl noch...?" Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Mit hochgerissenen Armen schallte es von allen Anwesenden zurück: "Jaaa, er lebt noch!".

De Randfichten bei einem Auftritt im Stadion von Erzgebirge Aue 2004. Bildrechte: IMAGO/PicturePoint Nun, 18 Jahre danach, stellt sich vielleicht so mancher Schlager- und Volksmusik-Fan die Frage, ob es "De Randfichten" eigentlich noch gibt. Auch hier ist die Antwort einfach: "Jaaa, sie leben noch", wenn auch in anderer Besetzung als 2004. In diesem Jahr feiern Marion Frank, Michael Rostig und René Schröder sogar das 30. Bandjubiläum.



Von den dreien ist jedoch nur Michael "Michl" Rostig seit dem Beginn der Band dabei. Er gründete 1992 zusammen mit Thomas "Rups" Unger die "Original Arzgebirgschen Randfichten". Aus dem Duo wird 1997 ein Trio, als der Musikschullehrer Thomas "Lauti" Lauterbach als Gitarrist hinzukommt. 2004 dann der große Erfolg mit dem "Holzmichl". Über ein Jahr hält sich der Song in den deutschen Single-Charts und steigt bis auf Platz 3. Das Trio gewinnt die Goldene Henne, die Goldene Stimmgabel und den begehrten Musikpreis ECHO.

Marion Frank, Michael Rostig und René Schröder bei einem Auftritt in Chemnitz 2019. Bildrechte: imago images / Future Image Auch wenn sie ihren Mega-Erfolg nicht direkt wiederholen können, so bleiben "De Randfichten" doch Stammgast in vielen TV-Shows und auf den Volksfest-Bühnen. Mit "Jetzt geht die Party richtig los" und "Rups am Grill" legen sie auch Hits nach. Doch 2014 dann der Schock für die Fans. Frontmann "Rups", dessen Sohn Toni mittlerweile auch musiklisch unterwegs ist, zieht sich aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen aus der Band zurück. Doch die Geschichte der Randfichten endet damit nicht. Mit Marion Frank alias "De Orgelpfeif" wird eine neue Frontfrau gefunden, die sich bestens in der Erzgebirgschen Musikszene auskennt. Vier Jahre nach "Rups" verließ auch "Lauti" die Band. Sein Nachfolger an der Gitarre wurde René Schröder.