Auf der Instagram-Seite von Howard Carpendale informiert sein Team die Fans ebenfalls über den Ausfall des geplanten Konzertes am 23. Juli in Eichendorf. "Hi Freunde, ohne viele eigene Worte möchten wir hier bezüglich des geplanten Auftritts in Eichendorf auf das folgende Statement von unserem Konzertveranstalter Semmel Concerts verweisen."