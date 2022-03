Howard Carpendale erzählt seinen Folowern auf seiner "Instagram"-Seite, dass ihm Eric Philippi vor ein paar Tagen einen Song geschickt habe, der ihn immer bewegt hat. Er habe sich gefragt, ob er in solchen Zeiten so etwas singen dürfe. Und wenn er ganz ehrlich sei, habe ihm sein Gefühl gesagt, dass er nicht in Schockstarre durchs Leben gehen und das Ganze irgendwo im Hinterkopf verpacken könne.