Howard Carpendale auf der Bühne. Bildrechte: imago images/Joachim Sielski

Im Facebook-Live nach der MDR-Wunsch-Sendung "Musik für Sie" auf "Meine Schlagerwelt" sprach Eric auch über die Freundschaft zwischen ihm und Howard Carpendale und darüber, wie es zu ihrem ersten gemeinsamen Projekt "Weiße Taube" gekommen ist: "Howard und ich sind mittlerweile gut befreundet und das freut mich wirklich sehr. Wir tauschen uns über viele Dinge aus, nicht nur über Musik, sondern auch über alles, was sonst so in der Welt passiert. Dementsprechend gibt es ja dieses Thema, was uns alle sehr betrifft und belastet. Howard und ich haben uns Gedanken darüber gemacht, wie kann man das denn verarbeiten und wollen wir nicht gemeinsam etwas dafür tun? [...] Musik ist unser Sprachrohr, Musik ist die Sprache, die jeder versteht, also haben wir uns für Musik und für diese Musik entschieden."