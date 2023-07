Howard Carpendale bei einem Auftritt. Bildrechte: IMAGO / STAR-MEDIA

Bereits vor Konzertbeginn um 19:00 Uhr wird in einer Durchsage auf die schlechte Wetterlage hingewiesen. Als Howard Carpendale die Seebühne vor rund 2.500 Zuschauern betritt, erhebt sich das Publikum von den Plätzen. Der 77-Jährige hatte auf seiner Facebook-Seite seine Fans nach Songs gefragt, die sie auf der Open-Air-Tour hören wollen. Es habe viele Vorschläge gegeben. Und so performed Howard Carpendale mehrere "Wunsch"-Songs seiner Fans wie zum Beispiel "Vielleicht niemals". Seine bekanntesten Hits wie "Hello Again" oder "Ti amo" sind in der Zeit vor der Pause nicht dabei.