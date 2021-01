Er fühle sich nicht wie 75, eher wie 60 und manchmal auch wie 45, sagte Howard Carpendale vor Kurzem in einem Interview mit der dpa. Seine Worte glaubt man ihm sofort, denn obwohl der geborene Südafrikaner auf über 50 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken kann, so ist er doch immer noch sehr umtriebig in der Musikbranche.

Es war einfach ein Zeitraum von ungefähr acht Monaten, wo ich nicht wusste mit irgendwas anzufangen und ich war sicherlich auch gefährdet. Das hat mich dieser Psychologe aus München ganz knallhart gefragt, ob ich an so Sachen wie Selbstmord denke und ich habe das bejaht. Howard Carpendale RTL

Dank seinem Sohn Wayne und professioneller Hilfe hat Howard aus diesem tiefen Loch wieder herausgefunden. Und nicht nur das, er fühlt sich nun besser denn je. Die letzten zehn Jahre seien die besten seines Lebens gewesen.



Kein Wunder: In den vergangenen Jahren konnte er so manches Album in den Charts platzieren und er erfüllte sich einen musikalischen Traum. In den legendären Londoner Abbey Road Studios spielte er zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra "Die Symphonie meines Lebens" und "Die Symphonie meines Lebens 2" ein - eine Rückschau auf seine größten Hits. Das wohl größte Highlight erlebte aber der Privatmann Carpendale. 2018 machten ihn Sohn Wayne und Schwiegertochter Annemarie sogar zum Opa, sein Enkel Mads erblickte das Licht der Welt. Das alles dürfte dafür gesorgt haben, dass Howard Carpendale jetzt viel gelassener auf sein Leben blickt.