Er hat einfach eine beeindruckende Karriere vorzuweisen. Seit über 50 Jahren ist Howard Carpendale kaum von den deutschen Schlagerbühnen wegzudenken. Unzählige Singles und Alben hat er verkauft und viele unvergessene Hits gelandet. Und auch, wenn er in den letzten Jahren öfter ans Aufhören dachte, so haben ihn die Bühne und seine Fans einfach nicht losgelassen.

Wer am Ende die Trophäe in der Kategorie Musik bekommt, werden wir am 30. Oktober erfahren. Dann wird der Publikumspreis in Leipzig verliehen.