Am Samstag, den 2. November 2024 ist es so weit: Die musikalische Komödie "Hello! Again?" feiert seine Uraufführung in Leipzig. Das Stück handelt von dem Ehepaar Hanna und Rolf, die nach 40 Jahren Beziehung ihren "Kennenlern-Tag" feiern. Plötzlich steht aber Matteo, Musiker und ehemalige Affäre von Hanna vor ihrer Tür und sagt: "Hello again". Eine musikalische Reise durch die letzten vier Jahrzehnte beginnt.