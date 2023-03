"Verstehen Sie Spaß?"-Moderatorin Barbara Schöneberger. Bildrechte: dpa

So hatte sich Schlager-Sänger Howard Carpendale seinen letzten Auftritt in "Die Schlager des Jahres" am 22. November 2022 in Frankfurt am Main sicherlich nicht vorgestellt. Eine Serie unerklärlicher Pannen forderte den Profi während seiner Performance. Was Howard Carpendale nicht wusste: Die Pannen hatten Methode: Hinter den Kulissen zündete Barbara Schöneberger per Walkie-Talkie und Fernsteuerung ein Feuerwerk der Missgeschicke. Die "Verstehen Sie Spaß"-Moderatorin verschont niemanden, der auf der Bühne steht, auch nicht aus Altersgründen.