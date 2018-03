Carpendale gibt sich eine Mitverantwortun g für die Krankheit von Donnice. "Irgendwann habe ich Donnice ganz böse enttäuscht, was mir bis heute leidtut. Damals fing ihre Krankheit an." Bei der Trauzeremonie auf dem Standesamt im bayerischen Starnberg waren Carpendales Sohn Wayne und dessen hochschwangere Frau Annemarie Trauzeugen.

Der Schauspieler Wayne Carpendale (geb. 1977) stammt aus Howard Carpendales erster Ehe mit seiner Frau Claudia. Mit Donnice Pierce hat der Sänger den gemeinsamen Sohn Cass (geb. 1988). Das Paar lebt zur Zeit in München. Der deutsch-südafrikanische Schlagersänger und Komponist feierte seine größten Erfolge in den 1970er- und 1980er-Jahren. Eines seiner bekanntesten Songs ist "Hello again" (1984). Im Laufe seiner Karriere konnte der Sänger über 25 Millionen Tonträger verkaufen.