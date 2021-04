In einer späteren Version von Kerstin Otts Album nahmen die beiden den Song dann auch nochmal zusammen auf. Howard Carpendale ist dabei nicht nur einfach ein Kollege, sondern für Kerstin Ott auch so etwas wie ein Mentor geworden. Nach ihrer zweiten musikalischen Zusammenarbeit schrieb sie voller Anerkennung auf ihrer Facebook-Seite: "Lieber Howard Carpendale, (...) du bist ein toller Künstler und dein lieber, trockener Humor ist unschlagbar. Ja, das ist eine Liebeserklärung."



Die beiden haben einfach einen Draht zueinander - und das, obwohl ihre Karrieren unterschiedlicher nicht sein konnten. Auf der einen Seite die Schlagerlegende Howard Carpendale mit einem halben Jahrhundert Bühnenerfahrung und unzähligen Hits, der erst vor Kurzem für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Auf der anderen Seite die Vollblut-Musikerin Kerstin Ott, die erst spät ihren Weg in den Schlager gefunden hat, jetzt aber von Erfolg zu Erfolg eilt. Und obwohl sie selber mittlerweile so erfolgreich ist, trat sie ihrem Kollegen Howard Carpendale beim ersten Aufeinandertreffen fast schon schüchtern entgegen.