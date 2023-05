Mega-Ankündigung Howard Carpendale bekommt Musical mit seinen großen Hits!

Howard Carpendale war in der MDR-Talkshow Riverboat am vergangenen Freitag der letzte Talkgast in der Runde. Er sprach über sein Leben in seiner Heimat Südafrika, über seine Karriere-Anfänge und die "Show seines Lebens". Doch eine ganz besondere Überraschung gab es schon viel früher. Beim Talk mit dem Komiker und Regisseur Thomas Hermanns, machte dieser zusammen mit Howard Carpendale eine große Ankündigung: Howard bekommt ein Musical!

Ich habe die Ehre, ich bin ja wirklich riesiger Carpendale-Fan, dass ich sein Songbook anvertraut bekommen habe, um mir ein Musical mit seinen Hits auszudenken. Thomas Hermanns

Eine überraschende Zusammenarbeit, mit der wohl auch die größten Carpendale-Fans nicht gerechnet haben. Doch Thomas Hermanns, den die meisten sicher mit dem "Quatsch Comedy Club" verbinden, ist studierter Theaterwissenschaftler und hat selber schon in Musicals mitgespielt.

Bringt die großen Carpendale-Hits auf die Musicalbühne: Multitalent Thomas Hermanns. Bildrechte: Benno Kraehahn Der 60-Jährige verriet weiter, dass die Arbeiten am Carpendale-Musical in vollem Gange sind: "Wir haben wirklich schon eine sehr gute Idee, wir haben schon sehr gute Playbacks aufgenommen mit Musical-Leuten." Auch Howard Carpendale selbst hat schon ein paar erste Hörproben zu Ohren bekommen und zeigte sich im Riverboat begeistert: "Ich habe diese Lieder gehört. Es ist unfassbar, […] wie das klingt in klassischer Form, in Musical-Form", sagte der 77-Jährige.



Dass Howard Carpendales Lieder auch im eher klassischen Gewand gut klingen, wissen seine Fans spätestens seit "Die Symphonie meines Lebens". In den letzten Jahren spielte der Schlagerstar seine großen Hits zusammen mit dem "Royal Philharmonic Orchestra" ein und veröffentlichte zwei Alben. Warum sich die Mega-Hits von Howard Carpendale besonders auch als Musical eignen, begründet Thomas Hermanns so:

Weil ich festgestellt habe, dass Howards Lieder oft riesige Balladen, riesige Gefühle sind. Auch sehr gute Texte. Früher wurde echt gut getextet. Das ist Storytelling. Thomas Hermanns