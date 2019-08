Mit seinem Sohn Wayne und Enkel Mads am Mischpult – so hat Howard Carpendale sein neues Album noch für dieses Jahr angekündigt. Drei Generationen aus dem Hause Carpendale vereint in der Musik. Der kleine Mads wurde im Mai 2018 geboren und ist offenbar musikalisch. Und wer weiß: Vielleicht tritt „Mini C“, wie die Familie ihn nennt, eines Tages in die Fußstapfen seines Opas. "Er hat auch gleich mal ein paar Korrekturwünsche gehabt und fing dann an am Mischpult rumzuspielen", schrieb der älteste Carpendale unter dem Bild. Welche Korrekturen sein Enkel vorgenommen hat, verriet er allerdings nicht.