"Hello again", das ist einer der größten Hits von Howard Carpendale . Diesen Song einmal wieder live vor seinem Publikum performen zu können, ist sein größter Wunsch. Doch bis dahin heißt es: Durchhalten, die Corona-Zeit ohne Auftritte durchstehen.

Howard Carpendale & Ehefrau Donnice in Florian Silbereisens Show "SCHLAGERLOVESTORY" Bildrechte: ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann

Der 74-Jährige ist flexibel, stellt sich um. In der Sendung "Denn sie wissen nicht, was passiert" auf RTL sah man ihn nun, wie er den Mitspielern Sprühsahne brachte und Worte aus seinem Erfolgstitel "Ti Amo" vorlas. Aber, er hatte in der Sendung auch einen Showact. Auf die Frage, ob für ihn ein solcher Job erniedrigend sei, antwortete er, dass er sich im Moment über jedes Engagement freue.



Howard Carpendale ist ein Kämpfer: Nicht umsonst war er 1963 als 17-Jähriger südafrikanischer Jugendmeister im Kugelstoßen. Nachdem er mit seinen musikalischen Versuchen in seiner Heimat keinen Erfolg hatte, kam Howard nach Europa. Seine erste Station, das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland, brachte ihm kein Glück. Erst in Deutschland konnte der junge Musiker erste Erfolge feiern. Seine erste Platte in Deutschland "Lebenslänglich" verkaufte sich 60.000 Mal, 1970 belegte Howard Carpendale mit dem Titel "Das Mädchen von Seite eins" den ersten Platz beim Deutschen Schlager-Wettbewerb.