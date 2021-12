Auch nach einigen Jahrzehnten des Zusammenseins findet der Sänger Howard Carpendale romantische Worte für seine Frau Donnice. In einer langen Beziehung sei es fast noch stärker, jemanden zu mögen, als nur zu lieben, sagte der 75-Jährige in der MDR-Talkshow "Riverboat".

43 Jahre währt die Beziehung der beiden. Wenn man eine so lange Zeit zusammen ist, macht man zwangsläufig so einiges miteinander durch. Auch bei Howard und Donnice gab es viele schwere Jahre. "Verdammt schwere Jahre", wie der Sänger betont. Und dennoch sei noch immer das Gefühl da, dass er mit ihr sein leben verbringen möchte.

Schon lange ein Paar, aber erst seit 2018 verheiratet: Howard und Donnice, hier 1989. Bildrechte: dpa

Kennengelernt haben sich die beiden 1978 in einer Diskothek in Florida. 1988 kam ihr gemeinsamer Sohn Cass zur Welt. Später begann die gebürtige US-Amerikanerin Donnice, die eine schwierige Kindheit hatte, zu trinken. In dieser Zeit habe Howard mehrfach versucht, sich von ihr zu trennen, wie er vor kurzem in einer Interview mit der "BILD am Sonntag" erzählte. Doch die Liebe war stärker. Nach 18 Jahren Alkoholsucht schaffte Donnice den Absprung und ist nun seit fünf Jahren trocken.