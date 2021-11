Howard Carpendale mit Familie bei einem Basketball-Spiel. Bildrechte: imago/kolbert-press

Genau deshalb hat der Sänger in letzter Zeit angefangen viele Gespräche mit Wegbegleitern, Freunden und Familiemitgliedern zu führen. "Ich kenne Menschen, die jemanden verloren haben in einem Zustand, als alles nicht in Ordnung war und das empfinde ich als schrecklich", fügt Howard Carpendale als Begründung an. Er will also bis zu seinem Lebensende reinen Tisch machen mit den Menschen, die ihm besonders wichtig sind.



Doch nicht bei allen, mit denen er das Gespräch sucht, kommt das auch gut an. Einige sind wohl noch nicht bereit dafür. So erzählt Howard Carpendale in der Talk Show: