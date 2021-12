Das Album "Happy Christmas" , das gerade erschienen ist, ist erst das zweite Weihnachtsalbum des Sängers überhaupt. Für Howad Carpendale ist es ein sehr bedeutsames Album. Laut Konzertveranstalter Semmelconcerts beinhaltet das Album ein musikalisches Fest der Liebe. Außerdem sei es der krönende Abschluss einer langen Reise mit dem Royal Philharmonic Orchestra aus London, so Carpendale. Einen Titel des Albums "White Christmas" hat der Sänger beim "ADVENTSFEST DER 100.000 LICHTER" gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchester performed. Natürlich sprechen Bernhard Brink und Howard Carpendale auch darüber, wie dieses Jahr das Weihnachtsfest gefeiert wird. Familienmensch Howie hat nur einen Wunsch, er möchte seine Familie bei sich haben. Seine Frau, Sohn Wayne mit Frau und dem kleinen Enkelsohn. Sein 33-jähriger Sohn Cass, der in Amerika lebt, wird leider nicht dabei sein können. Mit Beginn der Sendung könnt ihr das Album "Happy Christmas" von Howard Carpendale hier gewinnen.

Auch die Schlagerpiloten haben in diesem Jahr ein Weihnachtsalbum aufgenommen und zwar ihr erstes. "Weihnachten das ganze Jahr" ist seit 19. November im Handel, ihr könnt hier, mit Beginn der Sendung, ein Album gewinnen. Frank Cordes ist stellvertretend für die Schlagerpiloten zu Gast im Studio bei Bernhard Brink und erzählt u.a. wieso die Schlagerpiloten jetzt ein Weihnachtsalbum produziert haben, schließlich sieht man die drei auf den Covern ihrer Alben ja meistens am Strand und unter Palmen.

Patrick Lindner während seines Praktikums. Bildrechte: Facebook/Patrick Lindner

Patrick Lindner hat für eine TV-Doku mit anderen Prominenten in einem Berliner Krankenhaus als Praktikant gearbeitet. Sein Fazit: "Es ist Fünf nach Zwölf, da Pflegekräfte täglich an ihre Grenzen gehen müssen".



Die Fans von Beatrice Egli dürften sich schon gewundert haben: Die Sängerin musste in der letzten Zeit einige Termine sausen lassen. Schließlich meldete sie sich dann per Video auf ihrem Instagram-Kanal und nannte auch den Grund: Sie wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.



Sänger-Legende Ted Herold ist bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Wie die Deutsche Presse-Agentur weiter berichtet, starb mit dem Sänger, der bei seinen Fans als "deutscher Elvis" gilt, dessen 48-jährige Ehefrau. Ted Herold hatte in den 50er Jahren mit Hits wie "So schön ist nur die allererste Liebe", "Hula Rock" oder "Moonlight" große Erfolge gefeiert.