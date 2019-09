Howard Carpendale mit Orchester Bildrechte: Mumpi Künster Monsterpics

Seit 2014 bereits tut Howard Carpendale etwas für eine bessere Welt. Er engagiert sich für die Welthungerhilfe, indem er bei bestimmten Konzerten einen Teil der Einnahmen unter dem Motto "Wenn nicht wir" an die weltweite Hilfsorganisation spendet. Zu seinem Engagement sagt der in Südafrika geborene Musiker: "815 Millionen Menschen hungern weltweit, alle zehn Sekunden stirbt ein Kind an den Folgen von Mangelernährung. "Wenn nicht wir" hier in Deutschland können es schaffen, das zu ändern".



Carpendale hatte seine größten Erfolge in den 70er- und 80er- Jahren u.a. mit Titeln wie "Deine Spuren im Sand" oder "Hello Again". In diesem Jahr feiert Howie, wie ihn seine Fans liebevoll nennen, sein 50. Bühnenjubiläum. Am 25. Oktober erscheint sein neues Album "Symphonie meines Lebens" und 2020 geht er unter dem Titel "Show meines Lebens" auf Jubiläumstournee.