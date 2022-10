Vanessa Mai feierte im Mai diesen Jahres ihren 30. Geburtstag und hat in diesem jungen Alter bereits eine bemerkenswerte Karriere hingelegt. Mit zarten 20 Jahren wird Vanessa eher durch Zufall Sängerin bei der Schlagerband "Wolkenlos" und startet damit ihren steilen Aufstieg in der deutschen Musiklandschaft. Drei Jahre später, also seit 2015, ist die Baden-Württembergerin als Solo-Künstlerin unterwegs und zählt zu den erfolgreichsten, deutschen Schlagerstars.

Nach nun also zehn turbulenten Jahren im Musik-Business ist es für Vanessa Mai bereits Zeit, eine "Zwischen-Bilanz" zu ziehen und das tut sie in Form, der am 2. November erscheinenden Biografie "I do it Mai way". Dass eine Biografie im Alter von 30 Jahren eher ungewöhnlich ist , weiß natürlich auch Vanessa Mai und geht darauf bereits auf den ersten Seiten der Biografie ein: