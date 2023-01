In der am Dienstag (17.1.2023) ausgestrahlten Folge des Dschungelcamps war Lucas nun zum ersten Mal länger zu sehen und es wurde sofort sehr emotional. Der Sänger unterhielt sich mit Kandidat Cosimo Citiolo über den Tod seines Vaters Costa Cordalis und wie er die letzten Momente mit seinem Papa vor seinem Tod im Jahr 2019 erlebt hat.

Zum Ende des Gesprächs zwischen den beiden Männern fing sich Lucas Cordalis dann wieder und sagte, dass er nicht an dem Format teilnehmen wollte, um traurig zu sein. "Ganz im Gegenteil, ich will diese Zeit mega genießen", ließ er seinen Mitkandidaten wissen. Sein Vater habe ihm oft gesagt, dass Abenteuer in Australien ein ganz besonderes für ihn war.