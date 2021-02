Matthias Distel Bildrechte: imago images/Future Image

Allerdings trat die von Matthias Distel erschaffene Kunstfigur Ikke Hüftgold mit Schlagern auf, deren Texte schon sehr einfach und derb sind. Ikke Hüftgolds bekannteste Songs sind u.a. "Dicke Titten, Kartoffelsalat", "Schon wieder besoffen" oder "Berti Bums Birne". Ikke Hüftgold selbst tritt in prolliger Kleidung und mit einer stets fettigen Perücke auf. Was die wenigsten wissen, der Mann hinter Ikke, also Matthias Distel, zählt zu den erfolgreichsten Party-Schlagerproduzenten Deutschlands. Unter anderem schrieb er Songs für Willi Herren und Thomas Anders.



Im vorigen Jahr startete Ikke Hüftgold bei Promi Big Brother. Hier hatte er plötzlich viel Zeit zum Nachdenken. Dieses Nachdenken und der Fakt, dass der Ballermann ohnehin leer ist und das wegen Corona auch noch eine ganze Zeit bleiben wird, bewirkten bei dem 44-Jährigen ein Umdenken. Das Ergebnis teile er jetzt seinen Followern mit einem Instagram-Video mit.