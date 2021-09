Ikke Hüftgold über Willi Herren: "Unter Drogen war er der Teufel"

Er ist mit acht oder neun Jahren in die 'Lindenstraße' eingestiegen. Wenn ein Junge aus eher normalen oder bescheidenen Verhältnissen kommt und dann so gehypt wird, und an dem in der Jugend schon jeder reißt. Wenn der kein starkes Umfeld oder einen starken Charakter hat, dann wird der irgendwann irgendeiner Droge oder Sucht unterliegen – oder erliegen. Und das war bei Willi so.

Willi Herren und seine Frau Jasmin: Das Paar wollte einen Neuanfang wagen. Bildrechte: imago images/Future Image

Ikke Hüftgold fügte hinzu, dass er oft dabei gewesen sei, wenn es bei Willi eskaliert sei und dass er ihn aus der einen oder anderen sehr gravierenden Situation herausgeholt habe. Willi Herren sei, wenn er mit Drogen in Berührung kam, der Teufel gewesen. Ohne Drogen ein absoluter Herzmensch.

Wenn man in dem Beruf arbeite, in dem Ikke Hüftgold sei und in dem auch Willi gewirkt habe, brauche es jede Menge Disziplin und ein stabiles Umfeld, um nicht abzurutschen. Weil man sich dreimal, viermal die Woche einer Party aussetze und dauernd das Glas Bier in die Hand gedrückt bekomme.



Willi Herren war am 20. April tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden worden. Der Entertainer wurde nur 45 Jahre alt. Anfang September hat die Staatsanwaltschaft Köln ihre Untersuchung zu seinem Tod abgeschlossen. Es habe keine "Hinweise auf Fremdverschulden" gegeben. Genauere Auskünfte zu den Todesumständen oder der Todesursache wurden nicht erteilt.