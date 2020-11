"In aller Freundschaft"-Fans dürften nicht schlecht gestaunt haben, als beim Adventsfest am Samstagabend plötzlich Sarah Marquardt und Dr. Martin Stein in der Backstube standen. Die beiden sangen überraschend den Zuckowski-Hit "In der Weihnachtsbäckerei". Natürlich nicht in ihren Serien-Rollen, sondern als Alexa Maria Surholt und Bernhard Bettermann.