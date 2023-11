Und so sei auch sein "chaotisches Rezept" im Liedtext entstanden, erzählt der 76-Jährige. Zuckowski singt von "Mehl und Milch" als Zutaten für Plätzchen, obwohl dort normalerweise gar keine Milch hineinkommt. Er habe sich einfach ausgedacht, was er für einen sinnvollen Teig halte. Und: Milch reime sich perfekt auf Knilch, begründet Zuckowski in dem Agentur-Gespräch.

Unter dem Titel "In der Weihnachtsbäckerei" mit Liedern des Hamburger Liedermachers feiert am 24.11.2023 ein Musical Premiere im Stage Theater des Westens Berlin.



Außerdem gehört das Lied seit vielen Jahren zum festen Bestandteil der großen TV-Shows "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen im Ersten. In diesem Jahr wird die Weihnachts-Show am 2. Dezember um 20:15 Uhr ausgestrahlt.