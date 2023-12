Plötzlich sind wir alle in ein Riesenloch gefallen. Wir wussten nicht, wie das alles jetzt weitergeht. Obwohl es unsere Entscheidung war, der Erfolg war ja immer noch da. Ich wusste damals gar nicht, was mit mir passiert.

Er habe sehr viel Glück gehabt, dass er in diesem Moment ein gutes Team um sich hatte, welches ihn in die richtige Richtung geschickt hat, so Ross Antony, aber es wäre alles andere als einfach gewesen.