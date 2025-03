Ich konzentriere mich auf die guten Dinge im Leben. In meinem Song 'Gute Laune' singe ich: 'Mein Glas ist immer voll' und das ist für mich eine Lebensmaxime.

Für alle "Bause-Fans" ist 2025 ein gutes Jahr, denn: Am 11. April veröffentlicht die Sängerin mit "Inka" ihr erstes Album seit fünf Jahren. Ihr bisher letzter Longplayer erschien im Jahr 2020. Und damit nicht genug, im Herbst steht die Sächsin wieder mit ihrer Musik auf der Bühne: Vom 22. Oktober bis zum 22. November geht der Schlagerstar mit "Inka Bause – 40 Jahre Musik – die Tour zum Jubiläum" auf große Tournee. Der Auftakt findet in Halle an der Saale statt, über u.a. Potsdam, Rostock, Erfurt, Magdeburg und Leipzig geht es dann zum "Grand Final" nach Chemnitz.