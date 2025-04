Dann, so Inka Bause weiter, sei Florian Boitin, der Chef des Playboy, circa 15 Jahre später noch einmal mit eine Anfrage auf sie zugekommen. Sie habe zu ihm gesagt: "Herr Boitin, wenn Sie mir ein Argument für meine kleine Tochter geben, warum ich mich ausziehe vor aller Welt, es darf aber nicht Geld sein, dann mache ich es." Dieses Argument habe er ihr nicht geben können, so die Moderatorin und Sängerin.

Der Vater der Sängerin, Arndt Bause , war einer der erfolgreichsten Komponisten der ehemaligen DDR. Er hat auch den Titel "Spielverderber" komponiert, allerdings nicht für seine Tochter Inka. Im Riverboat erzählt Inka Bause , dass den Titel eigentlich die Sängerin Kerstin Rodger singen sollte. Diese habe sich jedoch vor allem wegen des Textes schwer getan. Sie selbst habe gerade für ihre Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik üben müssen. Dafür habe sie im Studio den Titel "Spielverderber" gesungen und der Tonmeister habe es aufgenommen. Daraufhin hätten viele Musiker ihrem Vater geraten, dass Inka diesen Titel singen solle. Ihr Vater habe das eigentlich nicht gewollt, sei aber gegen ihre Mutter und sie nicht angekommen, so die 56-Jährige.

In der Silvester-Sendung des DDR-Fernsehens 1984 trat Inka Bause mit "Spielverderber" zum ersten Mal auf. Sie wurde 1985, 1986 und 1987 von der DDR-Jugendzeitschrift "Neues Leben" zur Nachwuchssängerin des Jahres gewählt und erhielt als einzige Künstlerin fünf Mal in Folge in der DDR-Fernsehhitparade Bong den höchsten Preis, den "Silbernen Bong". In diesem Jahr feiert Inka Bause ihr 40. Bühnenjubiläum mit einem besonderen Album INKA "40 Songs - 40 Jahre", mit dem sie auf Tournee geht.