Inka Bause feiert 40-jähriges Bühnenjubiläum

Bildrechte: imago/teutopress Kaum zu glauben, aber Inka Bause steht bereits seit 40 Jahren auf der Bühne. Sie war gerade einmal 16, als sie in der Silvester-Sendung des MDR-Fernsehens 1984 ihren Erfolgshit "Spielverderber" präsentierte. Der Song stammt aus der Feder ihres Vaters, eines der erfolgreichsten Komponisten der DDR, Arndt Bause. Allerdings hatte er "Spielverderber" nicht für seine Tochter geschrieben, sondern für die Sängerin Kerstin Rodgers. Aber, es kam anders: Inka Bause wurde 1985, 1986 und 1987 von der DDR-Jugendzeitschrift "Neues Leben" zur Nachwuchssängerin des Jahres gewählt und erhielt als einzige Künstlerin fünf Mal in Folge in der DDR-Fernsehhitparade Bong den höchsten Preis, den "Silbernen Bong". Am 11. April erschien ihr Jubiläumsalbum INKA "40 Songs - 40 Jahre", mit dem sie in diesem Jahr auch auf Tournee geht.

Daniel Sommer gibt im Herbst sein erstes eigenes Konzert

Der Musiker Daniel Sommer machte in den letzten Jahren vor allem als Songwriter von sich Reden. Er schrieb unter anderen für Stars wie Roland Kaisern den Song "Gegen die Liebe kommt man nicht an" oder für Michelle den Hit "Scheißkerl". 2023 veröffentlichte Daniel Sommer als Sänger sein erstes Album und im September wird er sein erstes eigenes Konzert in Bochum geben.

Bildrechte: MDR/J. Berger

Schlagerhitparade: Neu ab März 2025

Am 14. März 2025 präsentierte Christin Stark zum ersten Mal im MDR Fernsehen die Schlagerhitparade. Präsentiert werden darin aktuelle und angesagte Schlager, die am häufigsten gespielten monatlichen Schlager-Hörfunkhits und das Beste aus der ARD-Schlagerhitparade. Diese wird seit Anfang Januar 2025 wöchentlich von den Hörern der ARD-Schlagerwellen bestimmt. In der TV-Sendung gibt es dann die Lieblingshits der Hörer und Hörerinnen, die TOP 10 der am meisten gespielten Schlagertitel und natürlich die angesagten Stars im neu gestalteten Studio. Die wöchentliche Hitparade, kann übrigens hier mitbestimmt werden.